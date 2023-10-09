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Kırklareli'de 984 Kaçak Göçmen Yakalandı, 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye faaliyetleri sonucunda yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 984 kaçak göçmen yakalandı. 20 şüpheli ise kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.