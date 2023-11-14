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Kırklareli'de 890 Kaçak Göçmen Yakalandı, 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan önleyici devriye neticesinde 890 kaçak göçmen yakalandı. 7 şüpheli gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.