Kırklareli'de 852 Kaçak Göçmen Yakalandı, 14 Organizatör Gözaltına Alındı

Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 852 kaçak göçmen yakalanırken, 14 organizatör gözaltına alındı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye faaliyetleri sonucunda gerçekleşen operasyonda, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 14 kişi de gözaltına alındı. Ayrıca, olaylarda kullanılan 13 araca da el konuldu.