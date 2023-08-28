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Kırklareli'de 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Politika Haberleri

Kırklareli'nde yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesinden kent merkezine yabancı uyruklu şüphelilerin giriş yapacağı bilgisine ulaşarak çalışma başlattı. Yapılan aramalarda 5 kaçak göçmen yakalanırken, 3 şüpheli de organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinden kent merkezine yabancı uyruklu şüphelilerin giriş yapacağını bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde Yeni Sanayi Sitesi önünde 2 hafif ticari araç durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 5 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan 2 araca el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Politika

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