Kırklareli'de 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nde yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesinden kent merkezine yabancı uyruklu şüphelilerin giriş yapacağı bilgisine ulaşarak çalışma başlattı. Yapılan aramalarda 5 kaçak göçmen yakalanırken, 3 şüpheli de organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.
Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinden kent merkezine yabancı uyruklu şüphelilerin giriş yapacağını bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde Yeni Sanayi Sitesi önünde 2 hafif ticari araç durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 5 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan 2 araca el konuldu.