Kırklareli'de 489 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 489 kaçak göçmen yakalandı ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli'de jandarma ekipleri tarafından 489 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 17- 23 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye neticesinde 489 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu. - KIRKLARELİ