Kırklareli'de 362 Kaçak Göçmen Yakalandı, 13 Organizatör Gözaltına Alındı

Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 362 kaçak göçmen yakalanırken, 13 organizatör gözaltına alındı. Jandarma tarafından yapılan devriye faaliyetleri sonucunda kaçak göçmenler ve organizatörler yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 362 kaçak göçmen yakalanırken, 13 organizatör gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı tarafından, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 11 - 17 Ağustos tarihlerinde il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 362 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan 13 organizatör de gözaltına alındı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 11 araca el konuldu. Jandarmada işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. - KIRKLARELİ