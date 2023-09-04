Kırklareli'de 28 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yapan 5 şüphelide gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, kentte Göçmen Kaçakçılığı suçunun meni amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı ve rutin yapılan kontroller devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, 22 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında olan dönemde sürdürülen çalışmalarda, 28 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yapan 5 kişi de yakalanırken, adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı. 2 kişi ise serbest kaldı. - KIRKLARELİ