Kırklareli'de 17 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 kaçak göçmen yakalanırken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde ve Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine kamyonet ile hafif ticari araç durdurdu. Durdurulan araçlarda yapılan aramada 17 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ