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Kırklareli'de 1164 kaçak göçmen yakalandı, 31 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye faaliyetleri sonucunda, yasadışı yollarla ülkeye giren 1164 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.