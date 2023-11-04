Kırklareli Belediyesi 'Avrupa Şeref Plaketi'ni hedefliyor

Kırklareli Belediyesi, Türkiye'de olduğu kadar yurtdışında da adını duyurarak '12 yıldızlı şehir' ünvanı ve 'Avrupa diploması' ile ödüllendirildikten sonra, yeni hedef olarak 'Avrupa Şeref Plaketi'ni belirledi.

Kırklareli Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu liderliğinde, Cumhuriyet'in 100. yılında 'Avrupa Şeref Bayrağı' ile ödüllendirildi.

Başkan Kesimoğlu, Kırklareli'nin uluslararası düzeye taşınmasının haklı gururu içinde olduklarını ve bu ödülün Türkiye ve Kırklareli'nin dünya çapında fark edildiği ve takdir edildiği bir başarı olduğunu söyledi. İlerleyen süreçte hedeflerinin 'Şeref Plaketi' ve en yüksek nişan olan 'Avrupa Ödülü' olduğunu ifade etti. Kırklareli Belediye Başkanı, gelecekte yapacakları çalışmalar ve yeni adımlarla halklarına yeni başarılar sunacaklarına inandığını belirtti.