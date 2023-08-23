Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu: Kırım'ın kurtarılması gerekiyor

Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın kurtarılması gerektiğini belirterek, 'Topraklarımızın işgalden kurtarılacağından ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne uzanan ellerin kırılacağından hiç şüphemiz yok.' dedi.

Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın kurtarılması gerektiğini belirterek, "Topraklarımızın işgalden kurtarılacağından ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne uzanan ellerin kırılacağından hiç şüphemiz yok." dedi.

Kırımoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 60'tan fazla ülke ve uluslararası örgütün yer aldığı Kırım Platformu 3. Zirvesi'nde konuştu.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğini ve geçen yıl da Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı savaş başlattığını hatırlatan Kırımoğlu, "Kırım'ın acilen kurtarılması yerli halk için son derece önemlidir. Çünkü bu, Kırım Tatar halkı için ya var olması ya da yeryüzünden bir millet olarak tamamıyla yok olması meselesidir." vurgusunu yaptı.

Kırımoğlu, son dönemde savaşın durdurulmasına ilişkin çeşitli barış inisiyatiflerin teklif edildiği ve bazı tekliflerin Kırım'ın Rusya'ya bırakılmasını öngördüğüne dikkati çekerek, "Eminim ki, Ukrayna toprakları değil, bunu diyen siyasetçilerin ülkelerinin toprakları söz konusu olsaydı, bu tür teklifler yapılmazdı. Elbette, bu tür teklif ve inisiyatifler ne Ukrayna devleti ne de halkı tarafından hiçbir zaman kabul edilmeyecek. Bu savaşın durdurulması ve uzun vadeli barışın sağlanması için saldırgan ve terörist olan devletin temelsiz isteklerinin kabul edilmesi büyük hata." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok devletin Ukrayna'yı ve adaleti desteklediğini belirten Kırımoğlu, bunun Ukrayna halkına güç verdiğini dile getirdi.

Kırımoğlu, "Topraklarımızın işgalden kurtarılacağından ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne uzanan ellerin kırılacağından hiç şüphemiz yok. Ukrayna Devlet Başkanının (Volodimir Zelenskiy) da teklif ettiği 10 maddelik barış planının önde gelen devletler tarafından destekleneceğini umuyoruz." dedi.

Kırım Platformu'nun esas konularından birinin Kırım Yarımadası'nın kurtarılması olduğuna dikkati çeken Kırımoğlu, Kırım halkının 1944 yılında soykırıma uğradığını anımsatarak, "Elde edilen çeşitli kaynaklara göre, 2014'te gerçekleşen işgalden sonra yarımadaya 1 milyon Rus vatandaşı yerleştirildi. Kırım Tatarlarının yüzde 10'u ve 10 binlerce Ukraynalı, çeşitli baskılar sonucu yeniden Kırım'ı terk etmek zorunda kaldı." şeklinde konuştu.

"Ukrayna, SSCB'nin dağılmasının ardından Kırım ile ilgili hatalı siyaset izledi"

Kırımoğlu, "Ukrayna'nın, Sovyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasının ardından Kırım ile ilgili hatalı siyaset izlediğini" vurgulayarak, şu şekilde devam etti:

"Kırım Cumhuriyeti yeniden tesis edilmedi. Kırım Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulması hususunda referandum yapıldı ve pratikte Rus özerk cumhuriyeti kuruldu. Buradaki iktidar Rus şovenistlerinin eline geçti ve yerli halk haksızlığa uğradı. Bunun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne büyük tehlike yaratabileceği başından beri belliydi. İşte bu hatalar, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesine yol açtı."

Ukrayna Parlamentosunda (Verhovna Rada) "Kırım Özerk Cumhuriyetinin İşgalden Kurtarılmasına İlişkin Devlet Politikasının Öncelikleri" adlı kararın bugün kabul edildiği bilgisini paylaşan Kırımoğlu, karardaki maddelerin uygulanacağı umudunu paylaştı.