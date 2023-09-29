Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, vatandaşların taleplerini dinledi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Açık Kapı" biriminde düzenlenen halk gününde vatandaşların taleplerini dinledi.

Kırıkkale'de vatandaşların her türlü sorun, şikayet, talep ve ihbarlarıyla ilgili başvurabildiği valilik binasındaki "Açık Kapı" birimi, gelen talepleri hassasiyetle takip ediyor, kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü oluyor. Bu sayede, vatandaşın farklı kamu kurumlarına ulaşmadaki zaman kaybı ve kamu kurumlarındaki yoğunluk azalırken çözüm üretme süreleri de kısalıyor.

"Açık Kapı" biriminde bu kez Vali Mehmet Makas, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Vali Makas, sorunların çözüme kavuşması için ellerinden gelen bütün gayreti kurum müdürleri ile birlikte göstereceklerini belirtti.

"Açık Kapı" biriminde yapılan halk gününde kurum müdürleri de hazır bulundu. - KIRIKKALE