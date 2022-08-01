Kırıkkale politika haberi | AK Parti'li Çelebi'den Kılıçdaroğlu'nun 'Ağrı' eleştirisine yanıt

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik olarak, şehrin sorunlarını Meclis kürsüsünde dile getirmediği eleştirisine, "Sayın Kılıçdaroğlu hiç iktidar yüzü görmediği için sorunların nasıl çözüldüğünün farkında değil. TBMM kürsüsü ve üyesi olduğum Plan ve Bütçe Komisyonunda en fazla konuşan milletvekili olarak bu eleştirinin gelmesi beni üzmüştür." yanıtını verdi.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ak Parti'nin, ayağına terör prangası vurulan bölgeyi yeniden ayağa kaldırdığını ifade ederek, Kılıçdaroğlu'nun bu hizmetler konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığının açıklamalarından anlaşıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun AK Parti milletvekilinin şehrin sorunlarını Meclis kürsüsünde dile getirmediği şeklinde eleştiride bulunduğunu aktaran Çelebi, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu hiç iktidar yüzü görmediği için sorunların nasıl çözüldüğünün farkında değil. TBMM kürsüsü ve üyesi olduğum Plan ve Bütçe Komisyonunda en fazla konuşan milletvekili olarak bu eleştirinin gelmesi beni üzmüştür. Biz, sorunlarımızı, projelerimizi ve yatırımlarımızı, Genel Başkan'ımız ve ilgili bakanlarımızla görüşüp çözüme bağlarız. İktidar partisi milletvekilleri sorun çözer ve gereğini yapar. 20 yıllık iktidarımız döneminde ilimizdeki sorunları çözüme ulaştıracak birçok projeyi hayata geçirdik."

Ağrı'da 30 bin kişinin katıldığı konsere dikkati çeken Çelebi, "Sayın Kılıçdaroğlu, ilimizi ziyaret ettiği günlerde bölgemiz, terör yerine turizm ve sanat etkinlikleriyle ülke gündemindeydi." dedi.

Çelebi, Ağrı'da gerçekleştirilen yatırımlardan örnekler vererek AK Parti kadrolarının yaptığı hizmetlerle milletin gönlünde yer edindiğini dile getirdi.