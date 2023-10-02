Kırıkkale'de yasa dışı bahis denetimleri sonucunda aranan 2 şahıs yakalandı
Kırıkkale'de yapılan yasa dışı bahis denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 62 kişi sorgulandı.
Kırıkkale'de yasa dışı bahis suçuna yönelik yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis suçuna yönelik denetimler sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde 7 iş yerinde yapılan denetimlerde 62 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika