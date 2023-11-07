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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 9 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda aranan 9 zanlı yakalandı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık veren 19 araca ceza yazıldı ve çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.