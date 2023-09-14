Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Çalışmaları

Kırıkkale'de yapılan 10 günlük çalışmada 9 nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme olayı ile ilgili işlem başlatıldı ve 14 dijital materyal incelendi.

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ile ilgili 10 günlük yapılan çalışmada 9 nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme olayı ile ilgili işlem başlatıldı ve 14 dijital materyal incelendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internet ve sosyal medya platformlarına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son 10 günde 14 dijital materyalin incelendi, 9 nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme olayı ile ilgili işlem başlatıldı ve Siberay faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili de 590 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğine ilişkin de çalışmaların devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE