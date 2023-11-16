Kırıkkale'de Polis Ekipleri 9 Adet Siber Suç İşlemi Başlattı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 9 işlem başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru bulunan 120 kullanıcıyı tespit etti ve çeşitli suçlarla ilgili işlem başlattı.

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 9 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Kasım'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 120 kullanıcı tespit etti.

Çalışmalarda 14 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 2 bilişim sistemine girme, 1 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, 1 nitelikli hırsızlık ve 1 de müstehcenlikle ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında 2 etkinlik gerçekleştirildi.