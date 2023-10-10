Kırıkkale'de Kitap Satış Mağazalarında Denetim Yapıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri, fikri mülkiyet haklarının korunması ve korsan yayıncılığın önlenmesine yönelik kitap satış mağazalarında ve kırtasiyelerde denetim yaptı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince, fikri mülkiyet haklarının korunması ve korsan yayıncılığın önlenmesine yönelik kitap satış mağazalarında ve kırtasiyelerde denetim yapıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, korsan yayıncılığın önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, şehir genelinde kitap satış mağazalarında ve kırtasiyelerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerle, fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde, korsan yayıncılığı önlemek bandrolsüz ve sahte bandrollü yayınların üretim ve satışının engellenmesi amaçlanıyor. - KIRIKKALE