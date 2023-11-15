Kırıkkale'de Kaçak Ürün Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de gümrük kaçağı tütün, sigara ve cinsel içerikli ürünlerin ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda kaçak tütün, gümrük kaçağı sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

Kırıkkale'de gümrük kaçağı tütün, sigara ve cinsel içerikli ürünlerin ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde farklı ikametlere yapılan operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda da 8 kilogram kaçak tütün, 140 paket gümrük kaçağı sigara, 14 bin adet makaron, çok sayıda cinsel içerikli ürün, sigara sarma makinası, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE