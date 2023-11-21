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Kırıkkale'de Hükümlü Yakalandı

21 Kasım 2023 16:57 , Son Güncelleme: 16:58 Politika Haberleri Abone Ol

Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli de gözaltına alındı. Uygulamalarda çevreye rahatsızlık veren araçlara ceza yazıldı ve bazı suç aletleri ile uyuşturucu ele geçirildi.