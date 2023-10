Kırıkkale'de Hacı Hacer Mıstaçoğlu Kızılay Anaokulu eğitime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğer Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek Türkiye Yüzyılı kundaktaki çocuğun eğitiminden başlıyor. O yüzden biz okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz." dedi.

Bakan Tekin ile eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Türk Kızılay tarafından Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım himayesinde başlatılan "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Kırıkkale'de yaptırılan Hacı Hacer Mıstaçoğlu Kızılay Anaokulunun açılış törenine katıldı.

Bakan Tekin, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 4 ay önce göreve getirildiğini anımsatarak, Milli Eğitim Bakanlığının yükünün toplumun tüm kesimine yayılması gerektiğini söyledi.

Bu çerçevede hayırseverleri birlikte çalışmaya davet ettiğini belirten Tekin, "Dolayısıyla bugün burada bizi bir araya getiren mutlu olayın sebebi bir hayırseverimiz, Mıstaçoğlu ailesi. Başta Mıstaçoğlu ailesi olmak üzere bütün hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Okul yaptıran Mıstaçoğlu ailesinin isminin bu sayede yaşayacağını aktaran Tekin, "Arkasından hayır dualarıyla anılacaklar. Bütün hayırseverlerimizi bu anlamda bu türden hiç bitmeyecek sadakayı cariyeye dahil olmaya, katkı vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

"Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci okul öncesi eğitime devam ediyor"

Tekin, Türk devlet geleneğinde eğitimin kundakta başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk devlet geleneğinde doğan çocuk ata binme yetileri gelişsin diye kundaktayken bacaklarının arasına bir cisim konarak vücut yapısının ona göre şekillenmesi sağlanır. Dolayısıyla eğitim öğretim bizde kundakta başlıyor. Kundakta başladığı için ailelerimizin eğitime vereceği katkı çok önemli. Eğer Türkiye Yüzyılı inşa edeceksek Türkiye Yüzyılı kundaktaki çocuğun eğitiminden başlıyor. O yüzden biz okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatları, önderliği ve katkılarıyla okul öncesi eğitimde Türkiye, birçok dünya ülkesine örnek gösterilecek düzeye gelmiş durumda. Şu anda sadece okul öncesi eğitim veren özel ve resmi 40 bin civarında dersliğimiz var. Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci okul öncesi eğitim kurumlarına devam ediyor ve çağ nüfusuyla kıyaslandığında çok ciddi bir rakam. 5 yaş grubu itibarıyla baktığımızda okullaşma oranı çağ nüfusunda yüzde 94. Bu da çok ciddi bir rakam. AK Parti hükümetleri döneminde eğitim sürecine katkılarından dolayı Binali Yıldırım Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Fatih Projesi'nin tıkanan birçok noktasında büyük katkılarınızla sorunları aşmıştık."

Binali Yıldırım da en önemli yatırımın insana yapılan olduğunu söyledi.

İnşaatın ömrünün 40-50 yıl olduğunu aktaran Yıldırım, "Ama insana yapılan yatırım nesilden nesile ebediyen var olmaya devam eder. Onun için ecdadımız 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diye bir ilke koymuş ve bu ilke çerçevesinde 600 yıldan fazla 3 kıtada 7 denizde hüküm sürmüştür." dedi.

Binali Yıldırım, artık okuma yazma, alfabe ve okur yazarlığını değil, bilgisayar okur yazarlığını konuştuklarını dile getirdi.

Süratle bilişim, teknoloji, dijitalleşme ve yapay zekanın kullanılması yönünde yeni bir süreci hep birlikte yaşadıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dünya çok hızlı değişiyor. Bu hızlı değişime ayak uydurmak için de yavrularımızın, gençlerimizin ta kundaktan erişkin olduğu yaşa kadar en iyi şekilde yetiştirilmesi icap ediyor. Bizim yaptığımız, öncülük ettiğimiz, öğretmen Semiha Hanım'ın yaptığı sadece çorbada bir tuz. İşin büyüğünü Milli Eğitim Bakanlığımız yapıyor. Bütün amaç, yavrularımızın okul öncesinde özgüveninin gelişmesi, kişilik oluşumunun sağlanması ve okula başlamaya hazır hale getirilmesidir, sosyalleşmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla bugüne kadar 60 Kızılay anaokulu faaliyete başladı. Amaç, 81 ilde bu okulları tamamlamak. 6 da açılışa hazır hale gelen var, diğerleri de peyderpey bağışçılar bulundukça yapılmaya devam edecek. Bu, tamamen bir sosyal sorumluluk projesidir. Burada kamu kaynağı kullanılmamaktadır ama yapılan iş kamuya, millete hizmet amacı taşımaktadır. Bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

Yıldırım, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye gece gündüz hizmet ettiklerini ifade ederek, "Bu hizmet, yurdun her köşesinde var. Yıllardır hep şunu söylüyoruz, yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeye asla ve asla izin vermedik. O da yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Terörle mücadelemizin asıl amacı da budur. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlamaktır." diye konuştu.

"BM'yi bu vahşeti ve barbarlığı durdurmaya davet ediyoruz"

Yıldırım, bugün bölgede ve dünyada her şeyin istedikleri gibi gitmediğine dikkati çekerek, birkaç gün önce Filistin'de başlayan ve yürekleri dağlayan orantısız bir savaş yaşandığını aktardı.

Terörün, insanlığın başının belası olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Terörün ne demek olduğunu, nasıl bir bedel ödettiğini en iyi bilen ülkelerin başında Türkiye gelir. 40 yıllık bir mücadelemiz var ve bu mücadelemiz her an devam ediyor. Ancak terörü vesile kılarak, terörü öne sürerek, topyekun bir sivil katliam Gazze'de kabul edilemez. Sivil, çocuk, kadın ayrımı yapmadan yapılan bombardıman aslında insanlığı yok etmeye yönelik bir süreçtir. Bütün uluslararası kuruluşların, eğer hala kredisi, itibarı varsa BM'yi bu vahşeti ve barbarlığı durdurmaya davet ediyoruz. Ancak hiç ümit verici bir durum yok. Çünkü BM'nin daimi üyelerinden bir tanesi, barışı, huzuru teminle görevli olan ülke, açıkça taraf olarak bu vahşette yerini almıştır. Buradan bir barış çıkmaz. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' demektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oldu bitti ile kurulan BM, bugünün dünyasının huzuruna, barışına, insanlığın geleceğine, kardeşliğine artık hizmet etmekten çok uzak hale gelmiştir. Bölgede vahim, tehlikeli gelişmeler yaşanmaktadır. Ümit ederim, bu vahşet daha uzun süre devam etmeden, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın çağrılarını da dikkate alarak bir an önce İsrail, bu katliamı durdurmalıdır."

Tekin, Yıldırım ve beraberindekiler, konuşmaların ardından okulun açılışını yaparak sınıfları gezdi, çocuklara hediye verdi, okul bahçesine fidan dikildi.

Açılışa, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, bağışçı aile, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.