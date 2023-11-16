Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
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Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda E.C. isimli şahıs tutuklandı.
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekipler, hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.C.'yi operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk firari şahıs, tutuklandı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika