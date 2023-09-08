Kırıkkale'de FETÖ üyesi olan 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis tarafından yakalandı. Eski öğretmenler olan E.A, O.M. ve T.Y. cezaevine teslim edilecek.

FETÖ hükümlüsü 3 eski öğretmen yakalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılandıkları davada 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen 3 firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezindeki bazı ikametlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen E.A., O.M. ve T.Y., polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Haklarında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.