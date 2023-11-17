Haberler

Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan F.B., polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yakaladı. Hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Başsavcılığı Kırıkkale Terör Hukuk Politika Haberler

title