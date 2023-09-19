Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Eski Öğretmen Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari eski öğretmen yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari eski öğretmen yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan operasyonda öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen firari M.A. ikametinde yakalandı. Hakkında hapis cezası bulunan M.A., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE