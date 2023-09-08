Kırıkkale'de FETÖ Üyesi 3 Eski Öğretmen Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezası bulunan 3 eski öğretmen, polis tarafından yakalandı.

KIRIKKALE'de FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 eski öğretmen, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan haklarında 6'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen E.A., O.M. ve T.Y. saklandıkları evde yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.