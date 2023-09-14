Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi
Kırıkkale'de astsubaylıktan ihraç edilen FETÖ hükümlüsü, hapis cezasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de astsubaylıktan ihraç edilen FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen astsubay A.M., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika