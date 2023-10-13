Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzensiz göçmelerle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de düzensiz göçmelerle ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince şehrin farklı noktalarında yabancı uyruklu şahıslar denetlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı, hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE