Kırıkkale'de Devlet Kurumlarına Hakaret Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de sosyal medya platformlarında devlet kurumları ile ilgili aşağılayıcı ve sakıncalı içerikler paylaşan bir şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de sosyal medya platformlarında devlet kurumları ile ilgili aşağılayıcı ve sakıncalı içerikler paylaşan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarında devlet kurumları hakkında aşağılayıcı ve sakıncalı içerikler paylaştığı tespit edilen şahıs, operasyonla gözaltına alındı. İfadesini alınmak üzere emniyete götürülen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE