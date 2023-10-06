Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında dijital materyaller de ele geçirildi.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, haklarında 2014-2016 yılları arasında Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde 'istihbaratçı' ve 'savaşçı' olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bulundukları mekanda yapılan aramalarda da dijital materyaller ele geçirildi. - KIRIKKALE