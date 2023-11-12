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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.