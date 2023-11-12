Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 DEAŞ üyesi, yaşadıkları evde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 DEAŞ üyesi de sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi. - KIRIKKALE