Kırıkkale'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlanıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de meydanları dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün 08.00'de başladı, 17.00'da sona erdi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rekabet ettiği seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Erdoğan oldu. Kırıkkale'de, Cumhur İttifakı'nı destekleyen binlerce vatandaş meydanlara akın etti. Ellerinde Türk ve parti bayrakları ile sevinç gösterinde bulundu. Bazı vatandaşlarda araçları ile konvoy oluşturdu.

Meydanda toplanan vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlü bir şekilde tekrardan seçtiklerini ifade ederek, 14 Mayıs seçimlerine göre yüzde 4 daha artırdıklarını söyledi.

MHP İl Başkanı Murat Abalı, "Türkiye'nin yüzyılı kazandı. Cumhur İttifakı kazandı. Bu bir yarıştı ama Türkiye'nin yarışıydı. Kazanan Türkiye olduğu için üzülenin olmayacağı bir yarıştı" diye konuştu.

Ülkenin bekası için en doğru olanın yapıldığını anlatan Elif Dayan, "Milletin iradesi bir kez daha sözünü geçirdi" dedi.

Fatma Karakoç ise, "Reis bitti demeden bitmez, Türkiye tekrar kazandı" ifadesini kullandı.