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Kırıkkale'de Çocukların Güvenliği İçin Huzur ve Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

21 Kasım 2023 11:01 , Son Güncelleme: 11:02 Politika Haberleri Abone Ol

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından çocukların güvenliği için huzur ve asayiş uygulaması yapıldı. Toplam 56 okul ve çevresi ile birçok mekan denetlendi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.