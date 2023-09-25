Kırıkkale'de 5 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 173 zanlı yakalandı. 5 bin 573 kişi ve 104 aracın sorgulandığı operasyonlarda, 9 ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek ile 295 fişek ele geçirildi.