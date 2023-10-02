Kırıkkale'de 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de yapılan asayiş çalışmalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Toplamda 160 zanlı yakalanırken, 13 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 113 fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 160 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si mahkemece tutuklandı, 158 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 25 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 13 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca 1406 kişi ve 106 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 113 fişek ele geçirildi.