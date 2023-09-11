Kırıkkale'de 135 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 135 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 4 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gözaltına alınan 135 şüpheliden 4'ü, işlediği çeşitli suçlardan dolayı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız olduğu belirlenen 4 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 135 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Diğer 131 şüpheli ise savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Bir haftalık süreçte 18 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlığa kavuşturan emniyet güçleri, şuana kadar da gözaltına alınan şüphelilerden 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 11 adette fişek ele geçirdi. - KIRIKKALE