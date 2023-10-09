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Kırıkkale'de 11 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 101 zanlı yakalandı. 11 zanlı tutuklanırken, 90 şüpheli serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda 5 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve 88 fişek ele geçirildi.