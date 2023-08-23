Kırgızistan ve Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Ortak Tatbikat Düzenledi

Kırgızistan ve Kazakistan silahlı kuvvetlerinin özel kuvvet birimleri, Kırgızistan'ın dağlık bölgelerinde terörle mücadeleye yönelik ortak özel taktik tatbikatı düzenledi. Tatbikatta arazi ve hareket rotalarının incelenmesi, cephaneliklerin arama tarama çalışması ve keşif operasyonları gerçekleştirildi.

Kırgızistan ve Kazakistan silahlı kuvvetlerinin özel kuvvet birimleri, Kırgızistan'ın dağlık bölgelerinde terörle mücadeleye yönelik ortak özel taktik tatbikatı düzenledi.

Kırgızistan ve Kazakistan silahlı kuvvetlerinin özel kuvvet birimlerinin katılımıyla gerçekleşen Cesaret-2023 (Erdik) özel taktik tatbikatı, deniz seviyesinden 2 bin 295 ila 3 bin 540 metre yükseklikte yapıldı.

Dağlık bölgede silahlı grupların üs kamplarının tespit ve imha edilmesine yönelik ortak özel taktik tatbikatına katılanlar, uzunluğu 40 kilometreden fazla olan iki güzergah boyunca keşif ve arama operasyonları gerçekleştirdi.

Tatbikatta, arazi ve hareket rotalarının incelenmesinin yanı sıra cephaneliklerin arama tarama çalışması yürütüldü. Bir hafta süren tatbikata iki ülkenin Silahlı Kuvvetlerine bağlı yaklaşık 300 asker katıldı ve yaklaşık 30 askeri, özel ve havacılık teçhizatı kullanıldı.

Ortak tatbikatın son etabını Kırgızistan Savunma Bakanı Orgeneral Baktıbek Bekbolotov, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksılıkov ile birlikte izledi.

Havadan ve karadan müdahale edilerek terör yuvalarına operasyon düzenleme ve rehine kurtarma senaryoları gerçekleştirilen tatbikat, iki ülkenin asker geçişi ve ödül töreni ile son buldu.

Kırgızistan ve Kazakistan Savunma Bakanlıkları arasında askeri işbirliği planını içeren anlaşma 1992'de imzalanmış, 1998'den bu yana Kazakistan'ın çeşitli askeri eğitim kurumlarında 300'den fazla Kırgızistanlı askeri uzman yetiştirilmişti.