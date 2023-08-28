Kırgızistan ve Filistin Dışişleri Bakanları Görüştü

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü. Görüşmede siyasi istişarelerde bulunuldu ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişi yapıldı. İki ülke arasında siyasi diyaloğun güçlendirilmesi ve işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, ülkesini ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konut Evleri'nde Kulubayev ile el-Maliki arasında gerçekleşen görüşmede siyasi istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede Filistin, Afganistan ve diğer ülkelerdeki durum başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Ayrıca Kırgızistan'ın, Filistin ile Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) gibi uluslararası kuruluşların faaliyetleri çerçevesinde etkileşimi ele alındı.

İki ülke arasında siyasi diyaloğun daha da güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda etkileşimin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

Kırgız tarafı, kardeş Filistin halkını uluslararası arenada destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Aynı zamanda, Filistin-İsrail anlaşmazlığının evrensel olarak tanınan uluslararası hukuk ilke ve normları ile ilgili BM ve İİT kararlarına dayalı adil ve barışçıl bir çözüme kavuşturulmasının gerektiği kaydedildi.

Taraflar, Bişkek'te Filistin Büyükelçiliği açılması konusunda mutabakata vardı.

Görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanlıkları ve ulusal haber ajansları arasında ve sağlık, kültür ve tarım alanlarında işbirliğine ilişkin ikili belgeler imzalandı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, el-Maliki'yi kabul ederek Kırgızistan'ın kardeş Filistin Devleti ile dostane ilişkiler geliştirmek ve karşılıklı yarar sağlayan çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek istediğini belirtti.

El-Maliki de Cumhurbaşkanı Caparov'a teşekkür etti ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın selamlarını iletti.

Kırgızistan'da yaklaşan 31 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nı ve Kırgızistan halkını kutlayan El-Maliki, Filistin'in ikili bağları geliştirme, iki ülke arasında siyasi diyaloğu sürdürme ve karşılıklı yarar sağlayan tüm alanlarda işbirliği kurma arzusunu ifade etti.