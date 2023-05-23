Kırgızistan ve Çin'den 1 milyar dolarlık anlaşma

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Çin ziyareti sırasında iki ülke arasında değeri 1 milyar doları aşan anlaşmalar imzalandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Çin ziyareti sırasında iki ülke arasında değeri 1 milyar doları aşan anlaşmalar imzalandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 17-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret sırasında iki ülke arasında değeri bir milyon doları aşan farklı alanlarda önemli anlaşmalara imza konuldu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan Enerji Bakanlığı ile Çinli bir enerji şirketi arasında Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 800 milyon euro değerinde bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin inşasına ilişkin yatırım anlaşması imzalandığı belirtildi.

Kırgızistan Tarım Bakanlığı ile Çinli tarım şirketinin Kırgızistan'da 260 milyon dolarlık bir gübre üretim tesisi kurulmasına yönelik anlaşma imzaladığı kaydedilen açıklamada, Kırgızistan Enerji Bakanlığı ile Çinli Universal Energy şirketinin 100 milyon dolar değerinde mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı ile Çinli film şirketi arasında ortak bir dizi çekilmesine yönelik 38 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalandı. Yine aynı Bakanlık ve Çinli bir medya şirketi arasında 25 milyon ABD doları değerinde ortak bir dizi projesine ilişkin anlaşma imzalandığı kaydedildi. - PEKİN