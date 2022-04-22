Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev görevden alındı - Haberler

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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev görevden alındı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev görevden alındı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in görevinden alındığı bildirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in görevinden alındığı bildirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Dışişleri Bakanı Kazakbayev'in başka bir göreve geçmesi nedeniyle görevinden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi. Açıklamada, 2020 yılı Ekim ayından bu yana Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Kazakbayev'in hangi göreve getirildiği hakkında ise bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca Cumhurbaşkanı Caparov'un Dışişleri Bakanlığı görevine geçici olarak Ceenbek Kulubayev'i atadığı bildirildi. Farklı dönemlerde Kırgızistan'ın Kuala Lumpur, Pekin ve Nur Sultan Büyükelçiliğini yapan 59 yaşındaki Kulubayev, 1992 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığında çalışmış, 2021 ağustos ayından itibaren Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Departmanı Müdürlüğü yapmıştı. - BİŞKEK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Politika, Haberler

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