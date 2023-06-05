Kırgızistan Dışişleri Bakanı AGİT Genel Sekreteri ile Görüştü

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, ülkesini ziyaret eden AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile bir araya geldi. Görüşmede Orta Asya'daki entegrasyon süreçleri, bölge devletlerinin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunları ve tehditler, AGİT'in araç ve mekanizmalarını kullanma olasılığı gibi bölgesel konular ele alındı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, ülkesini ziyaret eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kulubayev, Schmid ile görüşmede askeri, politik, ekonomik, ekolojik ve insani konuları ele aldı.

Görüşmede, Orta Asya'daki entegrasyon süreçleri, bölge devletlerinin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunları ve tehditler, AGİT'in araç ve mekanizmalarını kullanma olasılığı gibi bölgesel konular da masaya yatırıldı.

Demokratik süreçleri desteklediği, ülkenin istikrarını ve güvenliğini güçlendirdiği için AGİT'e şükranlarını dile getiren Kulubayev, AGİT'in yolsuzlukla ve suç örgütleri ile mücadele, dijitalleşme, verimli yönetim, yargı ve güvenlik reformu ile ekonomik kalkınma, çevre ve iklim alanlarında hayata geçirilen projelerinin önemine dikkati çekti.

Schmid de AGİT içinde yüksek düzeydeki etkileşimi memnuniyetle karşıladı ve Teşkilat ile Kırgızistan arasında etkileşim alanlarında daha fazla destek sözü verdi.