Kırgızistan Dinler Arası Barış ve Uyumun Ülkesidir Konferansı Düzenlendi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde düzenlenen 5. Uluslararası Konferans, dinler arası barış ve uyumu ele aldı. Konferansa, farklı ülkelerden din adamları ve akademisyenler katıldı. Konferansta, devlet ve din ilişkileri, ekonomi ve din, toplum ve din gibi konular ele alındı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde "Kırgızistan Dinler Arası Barış ve Uyumun Ülkesidir" 5. Uluslararası Konferansı düzenlendi.

Kırgızistan Devlet Din İşleri Komisyonunca düzenlenen konferansa, Rusya, Avrupa, Orta Asya ve Arap ülkelerinden din adamları ile akademisyenler katıldı.

Komisyon Başkanı Toigonbay Abdıkarov, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, bu etkinliğin, laik devlette geleneksel dinin rolünü belirlemeye ve devlet ile mezhepler arası ilişkileri geliştirmeye büyük ölçüde yardımcı olacağını söyledi.

Kırgızistan Müftüsü Zamir Rakiyev, ülkesinin, dini özgürlükler konusunda örnek olduğunu belirtti.

Rakiyev, dini radikalizmin toplumları böldüğünü, İslam'a zarar verdiğini ve devletlerin kalkınmasına fayda getirmediğini dile getirdi.

Aşırılıkla mücadelenin sürmesi gerektiğini vurgulayan Rakiyev, "Dinimizi gelecek nesillere sapasağlam ulaştırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kazakistan Müftüsü Naurızbay Taganulı, konferansın, halklar arasındaki dinler arası barış ve uyuma katkı sunacağına inandığını söyledi.

Rus Ortodoks Kilisesi Piskoposu ve Orta Asya Bölge Başkanı Viktor Morar ise dünyada halklar arasında uzun yıllardır gelişen iyi ilişkilerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret etti.

Katolik Kilisesine bağlı Orta Asya Katolik Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri Yevgeniy Zinkovskiy, böyle bir konferansın, din yolunda gidenlere din emirlerini yerine getirme konusunda umut vadettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Kırgızistan Mukim Koordinatörü Antje Grawe de ülkelerin sürdürebilir kalkınması ve toplumların barış içinde yaşaması için eşitliğin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması gerektiğini kaydetti.

Ürdün Uluslararası İslam Üniversitesi Hanefi Fıkıh Fakültesi Dekanı Salah Abu al-Hajj ise dini emir ve hadislere kişisel yorum getirilmesinden kaynaklanan tehditlerden söz etti.

Konferansta, katılımcıların ülkelerindeki din politikası, ibadethane sayıları, dinler arası diyalog çabaları ve din özgürlüğü konularının işlendiği "Devlet ve Din", "Ekonomi ve Din" ve "Toplum ve Din" başlıklı oturumlar yapıldı.