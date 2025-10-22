Haberler

Kırgızistan'da Yangın Faciası: Anne ve 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Kırgızistan'ın Oş şehrinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında, anne ve 5 çocuğu yanarak yaşamını yitirdi. Yangının nedeni üzerine soruşturma başlatıldı.

Kırgızistan'nın güneyindeki Oş şehrinde facia yaşandı. Gece saatlerinde bir evde çıkan yangında 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.56 sıralarında gelen yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında hayatını kaybedenlerin anne ile 13, 11, 9, 6 ve 2 yaşlarındaki çocuklar olduğu, babanın ise çalışmak üzere Güney Kore'de bulunduğu bildirildi.

Yangına müdahale etmek üzere olay yerin ilk gelen itfaiye görevlisi, "Geldiğimizde yangın çok şiddetliydi. Çatı tamamen alevler içindeydi. Kendimize su sıkarak yol yaptık. Ben kapıdan, bir arkadaşım pencereden alevleri söndürmeye başladık" ifadelerini kullandı.

İtfaiye görevlisi, "Burada priz uzatma kablosuna ısıtıcı takılmış. Belki yangın buradan kaynaklanabilir" değerlendirmesini yaptı.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
