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Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Gerçekleşti

Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Gerçekleşti
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde barış, istikrar ve ekonomik iş birliğinin önemine vurgu yaptılar. Zirve'de alınan kararlar, Türk ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Zirvede alınan kararların bölgelerimizdeki barış ve istikrarı güçlendirmeye, Türk ülkelerini daha da geliştirmeye imkan sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi düzenledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, zirvede yaptığı konuşmada örgüt kapsamında ulaştırma ve lojistik bağlarının güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu belirterek, "Türk dünyasında ekonomik kalkınmanın ilerlemesi için stratejik öneme sahip olan Orta Koridor'un potansiyeli tam olarak kullanılmalıdır. Dolayısıyla bu güzergah üzerinden yük taşımacılığının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini sağlayacak bir anlaşma yapılması gereklidir" diye konuştu.

Mali ve yatırım konularına değinen Tokayev, bu konuda Türk Yatırım Fonu'nun önemli rol oynayabileceğini kaydetti. Tokayev, insan sermayesinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Türk medeniyetini modernleştirmek için insan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak gerekiyor. Yetenekli gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için fırsatlar oluşturulmalıdır. Bilim ve eğitim alanındaki iş birliğinin kapsamı genişletilmelidir. Geçen yılki zirvede, ülkelerimizde prestijli yüksek öğretim kurumlarının şubelerinin açılmasına yönelik teklifler sunulmuştu. Bunun sonucunda Türkiye'nin Gazi Üniversitesi'nin Kazakistan'da bir kampüsü açıldı" dedi.

"Kırgızistan çok yönlü iş birliğini geliştirmeye özel önem veriyor"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da zirvenin kapanış konuşmasında, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Sizlerle çeşitli alanlarda önemli konuları ele aldık, yeni öneri ve teklifler sunduk. Bunların tüm üye devletler tarafından desteklenerek yakın zamanda hayata geçirilmesi çok önemlidir. Kırgızistan TDT çerçevesinde çok yönlü iş birliğini geliştirmeye özel önem veriyor. Örgütümüz, büyük hedeflere ulaşmak, uluslararası arenada konumunu güçlendirme, karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini canlandırma ve halklarımızın refahının artırılması için uygun şartlar oluşturma potansiyeline sahiptir. Kırgızistan dönem başkanlığı sırasında ekonomik ortaklığı, istikrarlı kalkınmayı, dijital entegrasyonu geliştirmek ve herkesin güvenliğini sağlamak için tüm gücüyle çalışacak. Zirvede alınan kararların bölgelerimizdeki barış ve istikrarı güçlendirmeye, Türk ülkelerini daha da geliştirmeye imkan sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Zirve'nin "Türk Dünyasının Yeşil Vizyonu: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Birlik" kararı, Bişkek şehrinin 2025 yılı Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Başkenti ilan edilmesi, Türk Barış Şartı'nın kabul edilmesi, TDT Genel Sekreter Yardımcılarının atanması, "Türk Devletleri Teşkilatı Daimi Temsilcileri Yönetmeliği" ve TDT bayraklarına ilişkin kararlar imzalandı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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