Kırgızistan'da Suç Örgütü Lideri Etkisiz Hale Getirildi

Kırgızistan'da, 'Kamçı Kolbayev' lakabıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Kamçıbek Asanbek'in etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Güvenlik Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Asanbek'in Bişkek'te bir restoranda ölü ele geçirildiği belirtildi.

Kırgızistan'da, "Kamçı Kolbayev" lakabıyla tanınan suç örgütü liderlerinden 49 yaşındaki Kamçıbek Asanbek'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Milli Güvenlik Teşkilatının ülkedeki organize suç gruplarının etkisini ortadan kaldırmak için sürekli çalışma içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, yürütülen çalışmanın bir parçası olarak, organize suç gruplarının aktif üyeleri ve liderleri hakkında özellikle büyük ölçekte girişimcilerin mülklerine yasa dışı el konulmasıyla ilgili bir dizi soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Suç örgütü liderlerinden Asanbek hakkında, rakip suç örgütü lideri "Doo" lakaplı Cengiz Cumagulov'un öldürülmesinin organize edilmesine karıştığı yönünde suç duyurusunda bulunulduğu anımsatılan açıklamada, arama faaliyeti yürüten Milli Güvenlik Devlet Komitesi ekiplerinin Asanbek'in yerini Bişkek'te bir restoranda belirlediği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerine silahla karşılık verdiği belirtilen Asanbek'in ölü ele geçirildiği, sivil ve güvenlik güçleri arasında can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

Bu arada, bugün öğleden sonra Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Sultan İbrağimov ve Kulatova caddelerinin kesiştiği noktada, ünlü bir restoranın bulunduğu adreste silah sesleri duyulmuştu.

Olay yerine güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların yanı sıra ambulans ve cenaze aracı gelmesi dikkati çekmişti.

"Kamçı Kolbayev" lakabıyla tanınan suç örgütü liderlerinden 49 yaşındaki Asanbek'in öldürüldüğü haberinin yayılmasının ardından Bişkek Morgu önünde güvenlik önlemlerinin alındığı gözlemlenmişti.