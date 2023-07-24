Kırgızistan'da Halk Kurultayı'nın statüsü ile ilgili kanun onaylandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Halk Kurultayı hakkında kanunu imzaladı. Kanunla Halk Kurultayı'na seçilecek delege sayısı, seçilme ilkeleri, Halk Kurultayı tarafından ele alınacak konular, yönetim organları ve Halk Kurultayı'nın yasama girişimi hakkını kullanma prosedürü belirlendi.

Kırgızistan'da ülkenin gündemindeki konular hakkında tavsiye kararı alma yetkisine sahip Halk Kurultayı'nın statüsü ile ilgili kanun onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, meclis tarafından 29 Haziran'da kabul edilen Halk Kurultayı hakkında kanunu imzaladı.

Kanunla Halk Kurultayı'na seçilecek delege sayısı, seçilme ilkeleri, Halk Kurultayı tarafından ele alınacak konular, yönetim organları ve Halk Kurultayı'nın yasama girişimi hakkını kullanma prosedürü belirlendi.

Birinci Halk Kurultayı delegeleri kurumsallaşmayı önermişti

Kırgızistan'da 2021 yılında anayasa değişikliği referandumunda, Halk Kurultayı adlı temsili organın oluşturulması kabul edilmişti.

Halk Kurultayı, ilk kez ülke içinden ve dışından 148'i kadın, 924'ü erkek olmak üzere toplam 1072 delegenin katılımıyla 25 Kasım 2022'de toplanmıştı.

Delegeler bu ilk toplantıda, kurultayın statüsü ile ilgili kanunun kabul edilmesini önermişti.

Cumhurbaşkanı Caparov, Halk Kurultayı ile ilgili hazırlanan kanun taslağını meclise sunmuştu.