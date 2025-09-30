Kırgızistan'da Erken Parlamento Seçimleri 30 Kasım 2025'te Yapılacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, erken parlamento seçimlerinin 30 Kasım 2025 tarihinde yapılmasını öngören kararnameye imza attı.

Kırgızistan'da erken parlamento seçimleri için tarih belli oldu. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un seçimin tarihine ilişkin kararnameyi imzaladığı aktarıldı. Açıklamada, "Kararname gereği, erken parlamento seçimleri 30 Kasım Pazar günü yapılacak. Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu, ülke kanunları uyarınca seçimi organize edecek" denildi.

Parlamento feshedilmişti

Kırgızistan 7. Dönem parlamentosu, 25 Eylül'de kendini feshetme yönünde karar almıştı. Milletvekili Ulan Primov, yaptığı tasarı sunumunda kendini feshetme yönündeki karar tasarısının 32 milletvekilince hazırlandığını belirtmiş, "Önümüzdeki yıl cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin peş peşe gelmesi nedeniyle aradaki zaman farkı çok kısa oluyor. Dolayısıyla inisiyatif grubu ülkedeki siyasi sistemi ve istikrarı pekiştirmek amacıyla parlamentoya yetkilerini gönüllü olarak devretmeyi öneriyor" demişti.

Oturumda konuşan Parlamento Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu da yeni dönem parlamento seçilene kadar 7. dönem parlamentonun yetkilerini koruyacağını aktarmıştı. Ülkede 7. dönem parlamentonun anayasal görev süresi 2026 yılının Kasım ayında sona eriyordu.

Ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Ocak 2027'de yapılması planlanıyor. - BİŞKEK