Kırgızistan Cumhurbaşkanı yolsuzlukla mücadele için sert önlemler alacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yolsuzluk yapanların artık cezasız kalmayacağını ve çaldıkları miktarın 5-10 mislini geri ödeyeceklerini belirtti. Devlet memurlarını yolsuzluğa karşı son kez uyaran Caparov, yolsuzlukların ülkenin gelişmesine engel olduğunu vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yolsuzluk yapanın, çaldığı miktarın 5-10 mislini geri ödeyeceğini, hatta hapisten çıkamayacağını kaydetti.

Caparov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, yolsuzluk suçlarının cezasının sertleştirildiğine işaret ederek, devlet memurlarını yolsuzluğa karşı son kez uyarmak istediğini belirtti.

Yolsuzluklar nedeniyle ülkenin gelişemediğine ve kalkınamadığına dikkati çeken Caparov, "Artık yolsuzluk yapamazsınız. Hepinizi daha önce uyardım ve yine uyaracağım. Bundan sonra çalınan miktarı iki değil 5-10 misli geri ödeyeceksiniz ve hapisten bile çıkamayacaksınız. Daha sonra uyarmadığımı söylemeyiniz." ifadesini kullandı.

Sadır Caparov, devlet memurlarının, yolsuzluk yapmaktan kaçınmalarını istedi.